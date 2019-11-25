"Обязательно нужен": Михайличенко высказался о нововведении в УПЛ

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мнением о введении системы VAR (видео-ассистент арбитра) в украинской Премьер-лиге.

Алексей Михайличенко

"Я думаю, что в чемпионате Украины обязательно нужен VAR. Потому что многие судьи допускают невынужденные ошибки, которые могут повлиять на результат. Это практика всего мира. Пенальти, взятие ворот, красные карточки – это те моменты, которые влияют на игру. Чтобы в этих эпизодах лучше разбираться, нужна система VAR", – сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском футболе произошло историческое событие – в матче чемпионата страны был назначен первый пенальти при помощи cистемы видеопомощи арбитрам (VAR).

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