Объявлено о новом матче "Динамо" — "Шахтер"

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на этой стадии друг против друга сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Кубок Украины по футболу ffu.ua

Базовый день проведения матчей — 30 октября, в среду. По регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд решится по итогам одного матча. Хозяином битвы грандов в кубковой встрече будет "Динамо"

1/8 финала

"Колос" — "Ворскла"

"Минай" — "Львов"

"Николаев" — "Десна"

"Альянс" — "Горняк-Спорт"

"Динамо" — "Шахтер"

"Ингулец" — "Днепр-1"

"Мариуполь" — "Олимпик"

"Александрия" — "Заря"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" угодили в уникальную ситуацию в еврокубках.

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