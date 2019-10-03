Объявлено о новом матче "Динамо" — "Шахтер"

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. По результатам слепого жребия, на этой стадии друг против друга сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Кубок Украины по футболу
ffu.ua
Базовый день проведения матчей — 30 октября, в среду. По регламенту, на стадии 1/8 финала судьба путевки в следующий раунд решится по итогам одного матча. Хозяином битвы грандов в кубковой встрече будет "Динамо"
1/8 финала
"Колос" — "Ворскла"
"Минай" — "Львов"
"Николаев" — "Десна"
"Альянс" — "Горняк-Спорт"
"Динамо" — "Шахтер"
"Ингулец" — "Днепр-1"
"Мариуполь" — "Олимпик"
"Александрия" — "Заря"
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" угодили в уникальную ситуацию в еврокубках.
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