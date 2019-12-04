Стало известно, какой канал покажет матчи Украины на Евро-2020

Генеральный директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов рассказал, что канал "Украина" покажет поединки национальной сборной на Евро-2020.

"Прямые трансляции матчей будут на каналах "Футбол 1/2/3" и "Украина". Последний покажет весовые события, матчи сборной Украины, полуфинал и финал. Планируем, что на каналах группы мы покажем все матчи турнира", – цитирует Денисова агентство Sportarena.

Сборная Украины по футболу rp.mk.ua

Кроме того, ведущий программы "Великий футбол" рассказал, что украинские болельщики впервые смогут посмотреть финальный матч в качестве 4К.

"Впервые мы предложим нашим подписчикам просмотреть финал Евро-2020 в 4К. Это впервые в истории нашего телевидения. Предложим такую опцию, и пользователи получат такую возможность", – добавил Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА готовит революцию в правилах футбола на Евро-2020.

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