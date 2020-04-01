Главная Новости
1 апреля • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Объявили бойкот: белорусские фанаты обвинили Лукашенко во лжи из-за коронавируса

1.6т
Читать материал на украинском

Фанаты белорусского "Немана" отказались посещать матчи команды в национальном первенстве и призвали к тому же болельщиков всех футбольных клубов страны.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ультрас гродненского клуба выразили уверенность в том, что власти страны и президент Александр Лукашенко скрывают истинную информацию о пандемии коронавируса. Они также выступили за остановку чемпионата.

ультрас "Немана"

ультрас "Немана"

tut.by

"Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире", – приводит текст заявления фанатов "Немана" tut.by.

Отметим, что первенство Беларуси остается единственным в Европе, матчи которого проводятся, несмотря на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, к Беларуси выдвинули жесткие требования из-за продолжения чемпионата страны по футболу.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь Гродно
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку