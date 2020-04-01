Объявили бойкот: белорусские фанаты обвинили Лукашенко во лжи из-за коронавируса

Фанаты белорусского "Немана" отказались посещать матчи команды в национальном первенстве и призвали к тому же болельщиков всех футбольных клубов страны.

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Ультрас гродненского клуба выразили уверенность в том, что власти страны и президент Александр Лукашенко скрывают истинную информацию о пандемии коронавируса. Они также выступили за остановку чемпионата.

ультрас "Немана" tut.by

"Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире", – приводит текст заявления фанатов "Немана" tut.by.

Отметим, что первенство Беларуси остается единственным в Европе, матчи которого проводятся, несмотря на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, к Беларуси выдвинули жесткие требования из-за продолжения чемпионата страны по футболу.

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