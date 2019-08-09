"Обречен": в Испании сообщили вердикт по Лунину в "Реале"

Авторитетное испанское издание Marca посвятило статью украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину, назвав его "чемпионом по неприятностям".

Испанские журналисты уверены, что 20-летнему вратарю, который этим летом выиграл с Украиной молодежный чемпионат мира и стал лучшим голкипером турнира, просто не везет в Мадриде.

Андрей Лунин marca.com

Сначала была неудачная аренда в "Леганес", где Лунин почти не получал игровую практику. Затем ситуация с Кейлором Навасом, который никак не покинет "Сантьяго Бернабеу". Именно на его месте тренеры и боссы "Реала" видели Лунина. Однако "трансферное окно" через несколько недель закрывается, и все идет к тому, что украинец обречен быть третьим лишним в этом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в карьере Лунина может возникнуть неожиданный поворот. "Реал" предложил клубу-новичку Ла Лиги взять украинского вратаря в аренду до конца сезона-2019/20.

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