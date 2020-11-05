Матчами в группах Е, F, G и H завершился 3-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Среди результатов стоит отметить грандиозную сенсацию в Стамбуле, где местный "Башакшехир " добыл первую победу в своей истории в ЛЧ, обыграв легендарный "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Кроме того, синхронные неудачи потерпели российские "Зенит" и "Краснодар". Оба клуба выигрывали, но упустили победы. "Зенит" за 7 минут до финального свистка пропустил от "Лацио" (1:1), а "Краснодар", выигрывая 2:0, получил три гола от "Севильи".

"Севилья" Испания – "Краснодар" Россия 3:2 (1:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 17 Сулейманов, 0:2 – 21, пенальти Берг, 1:2 – 42 Ракитич, 2:2 – 69 Эн-Несири, 3:2 – 72 Эн-Несири.

Севилья – Вацлик, Кунде (Оскар Родригес, 34), Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос, Навас, Жордан (Эн-Несири, 60), Ракитич, Гудель, Окампос, Мунир (Фернандо, 60), де Йонг (Рекик, 83).

Краснодар – Сафонов, Чернов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Панталеао, Газинский, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34; Классон, 65), Ольссон, Сулейманов, Берг.

Предупреждения: Кунде (16), Оскар Родригес (49), Сперцян (51), Панталеао (59), Берг (90).

Удаление: Навас (45).

"Челси" Англия – "Ренн" Франция 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10, пенальти Вернер, 2:0 – 41, пенальти Вернер, 3:0 – 50 Абрахам.

Челси – Менди, Зума, Джеймс, Чилуэлл (Эмерсон, 63), Тиаго Силва (Рюдигер, 68), Канте (Ковачич, 63), Маунт, Жоржиньо, Зиеш (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63), Вернер.

Ренн – Гомис, Агерд, Далберт, Да Сильва, Траоре, Бурижо, Леа Силики (Трюффер, 46), Терье (Доку, 62), Нзонзи (Гренье, 62), Гбоо (Дель Кастийо, 62), Гирасси (Юну, 76).

Предупреждения: Далберт (10), Канте (26), Зиеш (32), Жоржиньо (65), Ковачич (79), Дель Кастийо (89).

Удаление: Далберт (40).

"Зенит" Россия – "Лацио" Италия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 32 Ерохин, 1:1 – 82 Кайседо.

Зенит – Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков (Круговой, 78), Барриос, Кузяев (Вендел, 90), Ерохин (Мостовой, 61), Оздоев (Сутормин, 90), Караваев, Дзюба.

Лацио – Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло (Катальди, 52), Милинкович-Савич, Фарес (Перейра, 59), Акпа-Акпро, Корреа (Луис Фелипе, 85), Мурики (Кайседо, 59).

Предупреждения: Акпа-Акпро (4), Кузяев (7), Милинкович-Савич (59), Кайседо (77), Барриос (78), Ловрен (85), Рейна (85), Круговой (86).

"Брюгге" Бельгия – "Боруссия" Д Германия 0:3 (0:3, 0:0)

Голы: 0:1 – 14 Азар, 0:2 – 18 Холанд, 0:3 – 32 Холанд.

Брюгге – Миньоле, Дели, Мата, Коссуну, Соболь, Ритс, Ванакен (Схрейверс, 85), Диатта, Вормер (Баланта, 71), Ланг (де Кетеларе, 76), Деннис (Крменчик, 85).

Боруссия Д – Бюрки, Геррейру, Менье (Морей, 84), Аканджи, Дауд, Брандт (Ройс, 72), Рейна (Пасслак, 77), Азар, Витцель, Дилэйни (Беллингем, 72), Холанд (Рейньер, 84).

"Ференцварош" Венгрия – "Ювентус" Италия 1:4 (0:1, 1:3)

Голы: 0:1 – 7 Мората, 0:2 – 60 Мората, 0:3 – 72 Дибала, 0:4 – 81, автогол Двали, 1:4 – 90 Боли.

Ференцварош – Дибус, Ботка (Хайстер, 68), Двали, Ловренчич, Блажич, Изаэл (Боли, 74), Сомалиа, Нген (Мак, 73), Шигер, Зубков (Узуни, 80), Харатин.

Ювентус – Шченсны, Кьеллини, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Маккенни, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 67).

Предупреждение: Ботка (19).

"Барселона" Испания – "Динамо" Киев Украина 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 5, пенальти Месси, 2:0 – 65 Пике, 2:1 – 75 Цыганков.

Барселона – тер Стеген, Альба, Пике, Дест, Пьянич (Серджи Роберто, 60), де Йонг, Педри (Аленья, 83), Бускетс (Лангле, 74), Фати (Тринкау, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси.

Динамо Киев – Нещерет, Забарный, Шабанов, Кендзера, Попов, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Родригеш (де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Предупреждение: Буяльский (70).

"Истанбул" Турция – "Манчестер Юнайтед" Англия 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 12 Ба, 2:0 – 40 Вишча, 2:1 – 43 Марсьяль.

Истанбул – Гюнок, Рафаэл, Шкртел, Болинголи-Мбомбо, Епуряну, Кахведжи (Карлуш Понк, 90), Вишча, Озджан (Топал, 87), Алексич, Тюрюч, Ба (Гульбрандсен, 80).

Манчестер Юнайтед – Хендерсон, Уан-Биссака (Фосу-Менса, 76), Шоу, Туанзебе (Мактомини, 46), Магуайр, Матич, Бруну Фернандеш, Мата (Кавани, 61), ван де Бек (Погба, 61), Рэшфорд (Гринвуд, 76), Марсьяль.

Предупреждения: Туанзебе (20), Шкртел (89).

"РБ Лейпциг" Германия – ПСЖ Франция 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 6 Ди Мария, 1:1 – 41 Нкунку, 2:1 – 57, пенальти Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачи, Анхелиньо, Конате, Упамекано, Мукиеле (Хенрихс, 64), Нкунку, Забитцер (Кампль, 90), Ольмо (Поульсен, 64), Айдара (Адамс, 76), Форсберг (Клюйверт, 76), Орбан.

ПСЖ – Навас, Флоренци (Рафинья, 84), Кимпембе, Курзава (Баккер, 73), Маркиньос, Эррера, Данилу Перейра, Сарабия (Керер, 73), Гуйе, Ди Мария, Кин.

Предупреждения: Упамекано (15), Кимпембе (19), Конате (25), Гуйе (37), Курзава (67).

Удаления: Гуйе (69), Кимпембе (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" разгромно проиграл менхенгладбахской "Боруссии", (0:6) установив два клубных антирекорда.