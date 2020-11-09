Обидчик "Шахтера" в ЛЧ забил невероятный гол "ударом скорпиона". Видео

Михаил Морозов Футбол 11:02, 9.11.2020

В матче седьмого тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским "Байером" и "Боруссией" М был забит фантастический гол.

Команда из Менхенгладбаха, которая на неделе уничтожила донецкий "Шахтер" со счетом 6:0 в Лиге чемпионов, проигрывала 2:4 в добавленное ко второму тайму время. На последней минуте игрок гостей Валентино Лазаро откликнулся на подачу с фланга, сгруппировался и поразил ворота соперника "ударом скорпиона".

На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 1:45.

Победа с результатом 4:3 позволила "Байеру" подняться на четвертую строчку в таблице с 15 очками после 7 поединков. "Боруссия" М имеет в своем активе 11 пунктов и занимает седьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок московского "Спартака" Павел Маслов забил победный автогол "ударом скорпиона".

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