''Оба в крови'': легендарный футболист "Динамо" вспомнил треш в Англии

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Сегодня это известные киевские динамовцы – нападающий, а затем успешный тренер Михаил Коман, а также надежный защитник Владимир Щегольков.

Михаил КОМАН

Родился 1 апреля 1928 года, умер 21 февраля 2015 года. Похоронен в Киеве. Один из лучших футболистов "Динамо" 1950-х годов. Выделялся игровой интуицией, умением вовремя оказаться на удобной для завершения атаки позиции. Серебряный призер чемпионата СССР (1952), обладатель Кубка страны (1954). Заслуженный тренер Украины. Работал с дублирующим и основным составами "Динамо" (Киев).

- Михаил, приехав в Киев, вы сразу же успешно заиграли за "дубль", заявив о себе забитыми мячами.

- В 1949 году дублирующий состав "Динамо", почти полностью состоящий из закарпатцев, выиграл всесоюзный турнир, удивив специалистов и зрителей необычной для того времени техникой, сыгранностью и отработанными на тренировках комбинациями… на "дублю" тогда ходило значительно больше народу, чем сегодня на "основу"… Впрочем, мы были и физически готовы получше остальных.

- Что запомнилось в вашей яркой футбольной карьере?

- Столько было интересного в жизни… Запомнился, например, 52-й, год Олимпиады, когда мы долго лидировали в чемпионате, но не смогли удержаться на первом месте… Несколько человек, в том числе и я, выпало из состава, а скамейка у нас тогда была коротковата… Потом был 54-й, год первого Кубка СССР… Постепенно "Динамо" становилось крепкой командой и в нем начали появляться перспективные молодые игроки. Но, наверное больше всего я радовался, когда уже тренером вместе с командой стал чемпионом страны осенью 1961 года.

- В первом чемпионском сезоне 1961 года в "Динамо" играли прекрасные мастера. Среди них – надежный вратарь Олег Макаров, знаменитый полузащитник Юрий Войнов. Расскажите о них подробнее…

- Макаров – очень хороший вратарь, как считали, самый техничный в те годы: никогда, даже после самого сильного удара, не выпускал мяч из рук… Играл неброско… Помню, как красиво прыгали Перельман, Разинский, потом Гаваши, Банников!.. Олег же красивыми бросками не увлекался, потому что умело выбирал место в воротах… А какой человек был: спокойный, режим не нарушал, футболу отдавался всей душой! Думаю, люди, которые прячут свои эмоции, не выражают их, быстрее уходят от нас, унося свои мысли и переживания…

Юра Войнов - самый знаменитый в то время игрок киевского "Динамо"… В 1961 году играл очень стабильно в зоне правого полузащитника. Обладал четким сильным ударом правой ногой, много забивал издали… Кроме того. Что у него был небольшой размер обуви, что помогает при ударе, Юра очень точно ставил опорную ногу возле мяча и корпусом как бы накрывал его во время удара… Почти всегда попадал в створ ворот – что интересно, мяч выше ворот не летел. А когда он бил – это был настоящий выстрел! Вратари после его ударов. Обычно, мячи не фиксировали, а выпускали из рук…

Владимир ЩЕГОЛЬКОВ

Родился 1 июня 1937 года в Одессе. Умер 22 октября 2008 года в Киеве. Заслуженный мастер спорта. Надежный защитник, трехкратный чемпион СССР (1961, 1966, 1967), серебряный призер (1965). Обладатель Кубка СССР (1964). В "Динамо" перешел в 1961 году из одесского "Черноморца".

- К сожалению, на протяжении карьеры вас частенько преследовали травмы…

- Досталось… Сначала Пузач, когда еще играл за Ровно, перебил мне обе лодыжки… В Одессе – дважды выворачивали колени… В "Динамо" перед игрой с "Гурником", на разминке, вместо мяча, попал Бибе в пятку и едва не сломал палец, который меня и сейчас, через 35 лет, мучает…

А Женя Рудаков, когда я боролся за верховой мяч в Куйбышеве, вдруг решил выйти из ворот и коленом въехал мне в кобчик – сломал!.. Но операции я делать отказывался. Вот и сейчас мучают суставы: ходить трудно – хоть из машины не вылазь… А когда играл, врачи удивлялись, как это я с сердечной аритмией вообще выхожу на поле!

- Как динамовцы отдыхали на своей базе на Нивках? Может, в бильярд играли…

- Бильярда на Нивках как раз и не было. Телевизора – тоже… Кровати были с продавленными до пола панцирными сетками. Жили по четыре человека в крошечных комнатках. Играли в карты, читали газеты, книги. Тренировались… Территория была маленькая, но выходить за нее было нельзя. Разве что позвонить из телефонной будки возле поликлиники: на "даче" телефона не было!

- "Мобилки" тогда еще не придумали… Когда переехали в Кончу-Заспу?

- Году, наверное, в 1964-м. Там условия были уже получше.

- А какая была зарплата?

- Офицерская – 285 рублей. За победу в чемпионате получали 80 рублей, за ничью – 40. Минус налоги. Если команда чемпионат СССР, игрокам разрешалось без очереди купить автомобиль. "Волги" мы покупали на деньги, которые брали в долг у родственников и знакомых. А года через два возвращали.

Челюсть оставил в раздевалке

В ноябре 1961 года в ранге чемпионов СССР "Динамо" отправилось на родину футбола, в Англию, где встречалось с "Астон Виллой", "Эвертоном" и "Арсеналом". В матче с "канонирами" приключилась забавная история, о которой вспоминает Владимир Щегольков.

- Эта легендарная команда тогда была "на ходу", к тому же очень внушительно выглядел их центрфорвард – двухметровый громила со вставной челюстью, которую он для устрашения оставил в раздевалке… Мне, с моими габаритами, пришлось в одиночку решать эту проблему, так как крайние защитники подстраховывать меня не спешили… В первом тайме в воротах стоял Макаров, и ему тоже досталось от англичанина.

А во втором, чтобы хоть как то противодействовать мощному нападающему, в "рамку" встал наш 100-киллограммовый "мальчик" Борис Разинский, умеющий "разбираться" с нахальными соперниками. Но англичанин и не собирался сдаваться, а продолжал, как танк, продавливать нашу оборону – пришлось вмешаться мне… В общем, в одной из схваток я "случайно" наступил форварду шипами на колено… "Good, good, Russian!" – вроде бы даже обрадовался этот "боец". "Давай, давай!" – отвечаю ему и… "Вперед, за Родину!"

К концу матча мы были оба в крови, но "бодаться" не прекращали… А после игры нам с Борисом было сделано предложение заключить контракт с "Арсеналом". В то время это было совершенно невозможно даже в принципе – сегодня я бы ни секунды не раздумывал.

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