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27 сентября • обновлено в 19:21
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"О чем бл**ь..." Капитан "Мариуполя" пришел в ярость после игры с "Динамо"

24.2т Читать материал на украинском

Голкипер и капитан ФК "Мариуполь" Рустам Худжамов не сдержал эмоций после матча чемпионата Украины против киевского "Динамо", в котором его команда уступила в самой концовке.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

dynamo.kiev.ua

"Какая может быть оценка? Если вся страна знает, что Караваев (футболист "Динамо". — Ред.) играет только правой ногой, а ему дают за матч 15 раз подстроиться под нее и подать, то о чем мы, бл**ь, можем говорить?" — сказал Худжамов в эфире телеканала "Футбол 1".

Относительно хода матча, игрок "Мариуполя" признал, что "Динамо" чаще атаковало.

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"Конечно, мы больше защищались. "Динамо" играло достаточно агрессивно, накрывали нас, прессинговали. Исходя из данной ситуации – отсутствие нападающего, дисквалификация Федорчука – мы от этого танцевали. Почему не забили? Не знаю. Я сейчас в таком состоянии, что могу сказать что-то, чего не стоит говорить", — добавил Худжамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" на последних секундах добыло победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Рустам Худжамов
Место
Украина Мариуполь
Теги
ФК Мариуполь ФК Динамо Киев
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Odinoka Vika
Odinoka Vika
Жалко Рустама, он же не любит пропускать в свои ворота в отличии от меня, я вот люблю пропускать в свои ворота по несколько раз подряд. Меня можно найти на сайте ----dating-girl.club--- введи адрес в браузер без чёрточек и познакомся со мной.
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