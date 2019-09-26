"О чем бл**ь..." Капитан "Мариуполя" пришел в ярость после игры с "Динамо"

Голкипер и капитан ФК "Мариуполь" Рустам Худжамов не сдержал эмоций после матча чемпионата Украины против киевского "Динамо", в котором его команда уступила в самой концовке.

Рустам Худжамов dynamo.kiev.ua

"Какая может быть оценка? Если вся страна знает, что Караваев (футболист "Динамо". — Ред.) играет только правой ногой, а ему дают за матч 15 раз подстроиться под нее и подать, то о чем мы, бл**ь, можем говорить?" — сказал Худжамов в эфире телеканала "Футбол 1".

Относительно хода матча, игрок "Мариуполя" признал, что "Динамо" чаще атаковало.

"Конечно, мы больше защищались. "Динамо" играло достаточно агрессивно, накрывали нас, прессинговали. Исходя из данной ситуации – отсутствие нападающего, дисквалификация Федорчука – мы от этого танцевали. Почему не забили? Не знаю. Я сейчас в таком состоянии, что могу сказать что-то, чего не стоит говорить", — добавил Худжамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" на последних секундах добыло победу над "Мариуполем" в чемпионате Украины.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!