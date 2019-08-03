"О, Бог мой!" Футболист "Челси" забил фантастический гол пяткой ударом с лету

Испанский футболист лондонского "Челси" Педро отличился феноменальным ударом в товарищеском матче против "Ред Булл Зальцбург"

На 57-й минуте Баркли слева черпачком перебросил всю защиту австрийского клуба, а выбежавший из-за спин испанец пяткой ударом с лета переправил мяч в ворота. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу английской команды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром, который заставил комментаторов кричать от восторга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник футбольного клуба "Мариуполь" отметился великолепным голом ударом с лета в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

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