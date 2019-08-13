"Нужно убедить": Вернидуб рассказал, что ждет от матча "Динамо" - "Брюгге"

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, что ожидает увидеть в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге". По его мнению, на первый план в игре выйдет психология.

"Сейчас киевское "Динамо", и особенно его главный тренер Александр Хацкевич, оказались в не очень хорошей ситуации. Но все же, на мой взгляд, ничего страшного не произошло даже после того, как они проиграли две игры подряд - "Брюгге" на выезде и "Шахтеру" в чемпионате. Сейчас для тренерского штаба "Динамо" самое важное - вернуть психологическое состояние футболистов в правильное русло, объяснить им, что отступать некуда", - цитирует Вернидуба "Сегодня".

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Специалист выразил мнение, что футболисты киевлян должны сыграть агрессивно и по-спортивному нагло.

"Динамо" должно сыграть не просто в атакующий футбол, а в наглый футбол, в хорошем смысле этого слова, который заставит "Брюгге" чувствовать себя некомфортно и ошибаться. Но при этом необходимо учесть и свои ошибки, которые были допущены в предыдущих матчах. Такое количество брака в передачах, такое количество потерь в центре поля вообще не свойственны для "Динамо". Они могут играть гораздо лучше", - сказал Вернидуб.

По его словам, динамовцы имеют хороший шанс "заткнуть рот" критикам.

"Нужно убедить футболистов, что они - профессионалы, и победа важна прежде всего для них. Главное сейчас - попасть в групповой этап ЛЧ. Тогда критики поутихнут, и ребятам станет намного проще и спокойнее. Я уверен, что задачу выхода в группу динамовцы не только могут, а просто обязаны решить. А что касается Хацкевича, думаю, он найдет ту тактическую схему, которая принесет необходимый результат", - добавил Юрий Вернидуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем "Динамо" - "Брюгге" УЕФА закрыл 20 секторов НСК "Олимпийский". Также мы сообщали, где и почем купить билеты на поединок Лиги чемпионов.

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