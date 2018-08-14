"Нужно рисковать": Хацкевич прокомментировал выход "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич доволен победой своей команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Тяжелая игра, две игры тяжелых было со "Славией"... Были разные моменты сегодня, ребята также оглядывались на результат, старались использовать все моменты. Но главное, что мы прошли дальше. Если сравнивать прошлогодние наши игры с "Янг Бойс" и сейчас дуэль со "Славией", то ребята больше были заряжены на борьбу и настроены на результат. Соответственно, и результат другой", - приводит слова наставника "бело-синих" корреспондент OBOZREVATEL.

Белорус считает, что его подопечным стоило больше рисковать.

"После забитого гола мы больше начали играть поперек и назад, сами себя разворачивали лицом к своим воротам. Из-за этого ребята находились под давлением. Во втором тайме мы немного поменяли позиции ребятам в центре, Гармаш стал играть ниже... Но и надо быть увереннее с мячом, больше рисковать в игре. Это нормальные вещи, надо играть смело, а не тушеваться", - отметил Александр Николаевич.

Рассказал Хацкевич и про новичков клуба.

"Что касается Супряги, то мы его не увидим еще 10-12 дней в общей группе. По Буэно можно сказать, что он еще не готов к матчам и только адаптируется в команде. Новички появятся, когда положено. Здесь еще не стоит забывать о том, что до конца трансферного окна "Динамо" может и потерять кого-то. Спрос на наших игроков есть, и возможные потери меня немного беспокоят", - подытожил тренер.

Напомним, что встреча в Киеве "Динамо" - "Славия" завершилась со счетом 2:0. В плей-офф киевлян ждет победитель в паре "Аякс" - "Стандарт".