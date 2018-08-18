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"Нужно быть готовым": Блохин дал совет "Динамо"

3.2тЧитать новость на украинском

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин оценил выступление киевлян в квалификации Лиги чемпионов и посоветовал команде быть более разнообразной в атакующем плане.

"Видно, что сейчас тренерский штаб много времени уделяет организации игры в обороне. "Динамо" в матчах с более или менее равными соперниками в основном играет от обороны, делая ставку на контратаки. В позиционном нападении пока команда еще испытывает некоторые трудности. Но команда молодая, я уверен, работа в этом направлении тоже ведется. В еврокубках нужно быть готовым к разным вариантам ведения игры. Соперников много и все они действуют в разном стиле, не похожи друг на друга", – цитирует Блохина ua-football.

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Напомним, что "Динамо" по сумме двух матчей с чехами прошло в плей-офф отбора Лиги чемпионов. Позже стал известен соперник киевлян в этой стадии турнира.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Олег Блохин
Объект
ФК Динамо Киев
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