"Ну, п***ец": лучший футболист России выругался на "Прямой линии" Путина — видеофакт

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба угодил в курьезную ситуацию во время "Прямой линии" Владимира Путина.

В один из моментов в прямой трансляции показали крупный план спортсмена, который произнес нецензурное слово. Инцидент произошел во время видеообращения известного блогера Амирана Сардарова.

Артем Дзюба ФК "Зенит"

Автор YouTube-канала "Дневник Хача" предложил Путину посетить одно из заведений блогера. "Прежде чем вы начнете отвечать, хочу сказать, что у меня в Москве самая вкусная шаурма. Всех приглашаю", – заявил Сардаров.

Эта реплика вызвала эмоциональную реакцию у Дзюбы. "Ну, п***ец, бл*", – не сдержался футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Иван Ордец вызвал возмущение фанатов, подписав контракт с московским "Динамо".

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