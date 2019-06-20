ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Ну, п***ец": лучший футболист России выругался на "Прямой линии" Путина — видеофакт

1.4тЧитать материал на украинском

Нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба угодил в курьезную ситуацию во время "Прямой линии" Владимира Путина.

В один из моментов в прямой трансляции показали крупный план спортсмена, который произнес нецензурное слово. Инцидент произошел во время видеообращения известного блогера Амирана Сардарова.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

ФК "Зенит"

Автор YouTube-канала "Дневник Хача" предложил Путину посетить одно из заведений блогера. "Прежде чем вы начнете отвечать, хочу сказать, что у меня в Москве самая вкусная шаурма. Всех приглашаю", – заявил Сардаров.

Новости
Украинские футболисты устроили "беспредел" на пресс-конференции после финала ЧМ U-20

Эта реплика вызвала эмоциональную реакцию у Дзюбы. "Ну, п***ец, бл*", – не сдержался футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Иван Ордец вызвал возмущение фанатов, подписав контракт с московским "Динамо".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая линия с Владимиром Путиным" на OBOZREVATEL.

Тема
Прямая линия с Владимиром Путиным
Персоны
Артем ДзюбаВладимир Путин
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel