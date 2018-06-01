"Ну и вопросы..." Экс-динамовец Алиев поразил своей глупостью

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев огорошил некоторыми ответами в программе "Отдушивдушу".

Так, футболист, который недавно начал тренерскую карьеру в любительском клубе "Хмельницкий" всерьез думал, что солнце вращается вокруг земли, а не наоборот.

"Солнце, конечно... Да?", - сказал футболист.

Еще Алиев не смог объяснить значение выражения "масло масляное".

"Ну вы вопросы задаете... Ну масло... что оно?", - удивился Алиев.

После, услышав ответ, Александр принял информацию к сведению.

Также экс-динамовец уверен, что масоны руководят всем миром.

"Я слышал, что их 5-6 человек. Думаю, да. Представляете, руководить всем миром! Пять-шесть человек. Назначить того президентом, того президентом... Богатейшие люди", - отметил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой части программы Алиев рассказал, как подкалывал одноклубников.