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"Ну и вопросы..." Экс-динамовец Алиев поразил своей глупостью

2.2тЧитать новость на украинском

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев огорошил некоторыми ответами в программе "Отдушивдушу".

Так, футболист, который недавно начал тренерскую карьеру в любительском клубе "Хмельницкий" всерьез думал, что солнце вращается вокруг земли, а не наоборот.

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"Солнце, конечно... Да?", - сказал футболист.

Еще Алиев не смог объяснить значение выражения "масло масляное".

"Ну вы вопросы задаете... Ну масло... что оно?", - удивился Алиев.

После, услышав ответ, Александр принял информацию к сведению.

Также экс-динамовец уверен, что масоны руководят всем миром.

"Я слышал, что их 5-6 человек. Думаю, да. Представляете, руководить всем миром! Пять-шесть человек. Назначить того президентом, того президентом... Богатейшие люди", - отметил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой части программы Алиев рассказал, как подкалывал одноклубников.

Персона
Александр Алиев
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