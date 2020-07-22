"Динамо" возглавит Мирча Луческу – Druzi Dynamo

Максим Иншаков Футбол 18:22, 22.07.2020 Обновлено: 18:22, 22.07.2020

Знаменитый румынский специалист Мирча Луческу – самый вероятный кандидат на пост нового главного тренера "Динамо", сообщает авторитетный интернет-паблик Druzi Dynamo.

"Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" является Мирча Луческу", – сказано в посте группы в Facebook.

Facebook Druzi Dynamo.

Осенью 2016 года румынская пресса давала информацию, что что Луческу может возглавить "Динамо" вместо тогдашнего тренера Александра Хацкевича.

Напомним, что Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год. После этого Мирча тренировал российский "Зенит" (2016-2017) и сборную Турции (2017-2019). С "горняками" Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.

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