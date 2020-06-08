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8 июня • обновлено в 14:45
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Новый трюк украинского футболиста Михаила Мудрика покорил сеть

1.1т
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Молодой игрок донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик в очередной раз обратил на себя внимание знаменитого Instagram-канала о футболе "433", показав новый трюк.

"Техника на высоте", – подписан ролик в социальной сети.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик

Трибуна

За два часа видео набрало почти два миллиона просмотров и более тысячи комментариев. Пользователи шутят, что у Мудрика есть абонемент на публикации в "433", поскольку ролики с его участием довольно часто появляются на канале.

"Не пытайтесь повторить это дома", – прокомментировал видео сам футболист.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика шесть матчей за "Шахтер" в юношеской лиге УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодой игрок удивил футбольных фанатов своей техникой приема мяча.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
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