Новый тренер "Барселоны" высказался о судьбе Месси в команде

Нидерландский наставник Роналд Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про Лионеля Месси на фоне новостей о возможном уходе аргентинца.

Куман не знает, придется ли ему уговаривать Месси остаться в клубе.

"Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться. У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен со своего поста спустя несколько дней после позорного поражения в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии" со счетом 2:8.

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