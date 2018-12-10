Новый скандал с ФФУ и благородство "Динамо": обзор спортивных СМИ

Скандалы, интриги, расследования... Впору начинать так каждый обзор футбольной недели в Украине, ведь вопиющий непрофессионализм в работе ФФУ по-прежнему не позволяют СМИ сосредоточиться на сугубо футбольных вопросах.

RESPECT В ИСПОЛНЕНИИ "ДИНАМО"

Вслед за "Ворсклой", чей недавний матч Лиги Европы против "Арсенала" был перенесен в Киев, в столице Украины придется сыграть и "Шахтеру" – против "Лиона" в рамках Лиги чемпионов.

Как известно, изначально эта игра должна была состояться в Харькове, но после того как УЕФА получил известие о введении в некоторых регионах нашей страны военного положения, в Ньоне было принято решение искать альтернативные варианты.

Очевидно, "Львов Арена" оказалась не готова принимать матчи Лиги чемпионов – уход за ней уже не тот, и за неделю-полторы ее до нужных кондиций было не довести.

В этой связи сразу хочется спросить, куда все это время смотрела ФФУ, которая на словах так печется о развитии футбольной инфраструктуры? Ведь здесь даже не удалось толком сохранить то, что уже есть...

В общем, оставался только Киев, где, правда, тоже имелись свои сложности – на "Олимпийском" в Лиге Европы по-прежнему играет "Динамо", которое в четверг принимает "Яблонец".

Тем не менее, УЕФА постановил провести матч "Шахтер" – "Лион" в среду именно на НСК "Олимпийский". И это решение поначалу вызвало недоумение в украинской футбольной среде, ведь формально нарушало права "Динамо".

Впрочем, чтобы заручиться согласием самого "Динамо", заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти обратился напрямую к президенту клуба Игорю Суркису.

"Эта исключительная ситуация... заставляет УЕФА рассматривать "Олимпийский стадион" в Киеве, как единственное имеющееся в наличии решение... Мы просим Вашего понимания и разрешения, чтобы вышеуказанный матч, в виде исключения, был проведен на том же стадионе днем ранее.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что эта ситуация является исключительной и не повторится в будущем. Большое спасибо за Ваше любезное и высоко ценимое понимание и разрешение", – в частности говорится в письме от Маркетти (fcdynamo.kiev.ua, 05.12.18).

Надо сказать, что динамовские болельщики неоднозначно восприняли просьбу УЕФА.

"Самые неистовые болельщики "Динамо", блюстители его интересов, считают, что Игорь Суркис должен был непременно отказать УЕФА. Что ж, право каждого из нас – высказывать свое мнение. Но задача президента солидного европейского клуба все же несколько иная. И со своей глава ФК "Динамо" справился согласно этому высокому статусу.

Соперник киевлян на внутренней арене, пусть и самый принципиальный и не всегда выглядящий безупречно в глазах поклонников бело-синих, попал в безвыходное положение. Воздавать ему тем же было бы не в духе "Динамо", – написал по этому поводу авторитетный журналист Игорь Линник ("Футбольный клуб", 05.12.18).

Чуть позже и сам Игорь Суркис объяснил решение клуба и призвал украинских болельщиков поддержать оба наших клуба – и "Динамо", и "Шахтер".

"Мы осознанно пошли на этот шаг, отталкиваясь, прежде всего, от того, что "Шахтер" – это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка "Шахтер" – "Лион" будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь все-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы.

"Шахтер" же свою задачу по выходу из группы пока не решил – это горнякам предстоит сделать именно в поединке с "Лионом". Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на "Олимпийский" не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду.

Это мое мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов.

"Шахтер" попал в такую ситуацию, что уже долго вынужден играть не дома. Сейчас ситуация для них еще больше усугубилась: в мирном городе Харьков, где "Шахтер" проводит свои домашние поединки, ввели военное положение. Но УЕФА на такие вещи смотрит совсем не так, как ФФУ. Им не нужны никакие письма. И никто не едет на автобусе "Шахтера" или "Лиона" в Харьков – все соглашаются с тем, что матч в этом городе сейчас проводить нельзя.

Теперь поединок "Шахтер" – "Лион" состоится в Киеве. И в этой ситуации я могу только еще раз призвать всех украинских болельщиков поддержать на следующей неделе на "Олимпийском" две украинские команды – и "Динамо", и "Шахтер". Именно таким образом мы покажем, как умеем договариваться", – сказал Суркис (dynamo.kiev.ua, 09.12.18).

Впоследствии воздать должное джентльменскому жесту "Динамо" вынужден был даже тот, за кем подобного прежде не наблюдалось – генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Я хотел бы поблагодарить президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении данного матча на арене киевского Клуба, принимая во внимание тот факт, что для "Шахтера" – это игра года", – заявил он (isport.ua, 05.12.18).

Оценили по достоинству позицию киевского "Динамо" и украинские СМИ.

"Тут і справді президенту "Динамо" варто віддати належне, що він не почав з'ясовувати стосунки. Респект з ворожого табору від Сергія Палкіна не дивує... У підсумку "Динамо" спокійною реакцією рятує імідж і стосунки українського футболу з УЄФА", – подчеркнул сайт "Футбол 24" (05.12.18).

Вместе с этим, футбольная общественность продолжает возмущаться бездействием ФФУ. Со стороны федерации ни по "Ворскле", ни по "Шахтеру" не прозвучало ни одного внятного комментария. Совершенно не понятна официальная позиция национальной ассоциации, которая в данном случае тоже является принимающей стороной.

Неужели перенос двух еврокубковых матчей для федерации настолько рядовое событие, что не заслуживает никакой реакции со стороны официальных лиц?

ВРАНЬЕ В КВАДРАТЕ

С другой стороны, может, в русле логики ФФУ она правильно делает, что игнорирует все призывы болельщиков и СМИ дать хоть какие-то объяснения по поводу еврокубковых переносов? Потому что, когда в федерации начинают-таки в чем-то оправдываться, то обычно делают себе только хуже.

Последний пример – уже ставший анекдотичным – с заказным фильмом "Мутные воды".

По замыслу, это псевдорасследование псевдожурналиста из Великобритании должно было помочь обелить репутацию ФФУ, но в итоге только помогло открыть новые факты, доказывающие коррупционную деятельность федерации.

Вкратце ситуация выглядит следующим образом. В середине октября ФФУ обвинили в коррупции. Якобы для завода ФФУ по изготовлению искусственных полей оффшорная фирма из ОАЭ S.D.T. FZE покупала оборудование по одной цене, а затем перепродавала ее ФФУ на 20% дороже.

"Таким образом, за поставки оборудования в 2017-2018 годах "ФФУ Продакшн" могла переплатить больше 1 миллиона долларов. Эти деньги осели на счетах арабского оффшора S.D.T.", – пишет "Украинская правда" (03.12.18).

То ли по неосторожности, то ли по недомыслию в этом фильме засветился фрагмент документа, который еще больше дискредитирует организацию.

Речь идет о письме от компании Polytan, в котором предлагается поставлять продукцию и материал компании "ФФУ Продакшн" напрямую, без каких-либо посредников.

"У ФФУ вчергове підтвердили свою тезу, однак знову не надали жодних письмових доказів. Натомість у Polytan відповіли, що ліцензійна угода не укладена і по сьогодні, та, головне, Polytan ніколи не вимагали посередника в угоді із заводом ФФУ.

"Не існує вимог від Polytan, у ліцензійній угоді чи іншому документі чи/або гарантійному листі. Причина замовлення компонентів для українського виробничого проекту через більше ніж одну компанію невідома Polytan, але ми наголошуємо, що це завжди було за однаковою ціною, вимогами та умовами.

ФФУ та Polytan ніколи не обговорювали посередника. Аби остаточно прояснити ситуацію: Polytan не платив комісій чи привілеїв особам, власнику, менеджеру чи працівникам ФФУ чи SDT ZTE.

Polytan ніколи не залучав жодних третіх партнерів (у тому числі компанії SDT або машинобудівників), як умову для участі в проекті, так само як і ніколи не зобов'язував FFU Production залучати певних партнерів. Це виключне право і вибір української сторони", – зазначають у німецькій компанії", – так прокомментировал ситуацию в своем сюжете журналист-расследователь Александр Курбатов (Bihus.info, 04.12.18).

К слову, за несколько дней до этого аналогичный ответ от Polytan получила программа "Подробности".

"Єдина роль компанії-прокладки із Арабських Еміратів – це збільшення вартості угоди на 20%. Хто ж її вигодонабувач? Вочевидь, той, хто бреше. На брехні погоріли і президент Федерації футболу України, і її генеральний секретар. Іронія долі, але правда випливла через необережне поводження із документами авторів фільму “Каламутні води”, який взагалі-то мав виправдати українських посадовців", – подытожил Курбатов (Bihus.info, 04.12.18).

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ

Несостоятельность премьер-лиги. На 6 декабря было запланировано общее собрание клубов премьер-лиги, на котором должен был рассматриваться вопрос о возможном расширении УПЛ со следующего сезона до 16 клубов. Однако заседание не состоялось по причине отсутствия кворума – не прибыли "Шахтер", "Мариуполь", "Львов", "Ворскла", "Александрия" и "Черноморец".

"Шесть клубов не доехали, четыре сказали, что у них машины сломались", – рассказал позже генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов (dynamomania.com, 06.12.18).

В СМИ "официальную" причину неприезда на собрание активно высмеивали.

"В общем, расклад по УПЛ предельно ясен – нелепые отмазки клубов о каких-то звонках (а что, проверить никак?! Да все всех знают!) учитывать не стоит. Назначили новое заседание на 20 декабря, но что помешает точно так же его проигнорировать? В этом свете нельзя не задаться вопросом, в чем же смысл столь бессильной и не уважаемой своими же членами организации.

О чем тут говорить, если они, как выясняется, друг друга ни во что не ставят... Вот как должен себя чувствовать карпатовец Смалийчук, приехавший из Львова? Почему эти шестеро сочли возможным плюнуть ему в лицо – в том числе земляки из ФК?! Странно мне это. Понятно, но странно", – добавил Артем Франков (matchday.ua, 06.12.18).

Также некоторые СМИ сообщили, что представитель "Динамо" Сергей Мохник поднял вопрос о недоверии президенту УПЛ Томасу Гримму. Но сам же заместитель гендиректора киевского клуба вскоре опроверг эту информацию.

"Никаких заявлений я не делал. Как я мог требовать отставки Гримма, если не было самого заседания? Вопроса такого вообще не было, такое никто не обсуждал и в повестку дня не вносился. Говорил недавно с Гельзиным, мол, вы вместе с "Зарей" меня "поддержали в отставке Гримма", так он тоже смеется", – сказал Мохник (sport.ua, 06.12.18).

"Мариуполь" под прикрытием ФФУ. Еще одной причиной саботажа некоторыми клубами собрания УПЛ, по сообщению канала "Футбол 1", стал "протест против попытки инициировать отставку главы Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранки" (sportarena.com, 06.12.18).

Правда, непонятно, в чем была проблема, чтобы приехать, но выразить свое несогласие (если этим клубам нравится работа Баранки), а потом рассмотреть другие важные вопросы...

Впрочем, мотивация как минимум одного клуба совершенно понятна. Речь идет о "Мариуполе", который очень заинтересовал в том, чтобы расследование по его предположительно договорному матчу с клубом "Горняк-Спорт" продолжало тормозиться.

С учетом того, как пассивно вел себя в этом деле КЭЧИ ФФУ, "Мариуполь", естественно, будет поддерживать его главу Франческо Баранку.

Мало того, в СМИ появилась информация, что комитет Баранки, который до вступления на свою нынешнюю должность называл тот пресловутый матч "возмутительным договорняком", спустя два года работы... не имеет претензий к клубам.

"В понедельник, 3 декабря, произошло оригинальное: клуб первой лиги "Горняк-Спорт" (Горышни Плавни) выложил у себя на сайте решение комитета ФФУ по этике и честной игре по приснопамятному поединку "Ильичевец" – "Горняк-Спорт" – 3:1, имевшего место быть 14 ноября 2016 года. Вскоре перезвонили из ФФУ, и документ, четко показывавший, что ни к клубу "ГС", ни к его руководству претензий у КЭЧИ нет, с сайта исчез. Но, как вы знаете, в интернете ничто не пропадает...

Есть "анонимные данные" (ах!), что организатором данного договорного матча выступил некий К.. Вот тут любопытно: среди трех организаторов договорняка "Таврия" – "Мариуполь" 25 октября 2017 года, расследованного полицией, присутствует гражданин К.! Ну, вы меня поняли. Там "Мариуполь" и там "Мариуполь", там К. и тут К. Причем "полицейский" К. – обитатель соседнего Бердянска. Совпадение? Хм. Может быть.

В общем, из документа совершенно непонятно, почему в плане мариупольского матча так долго и конь не валялся.

В итоге негативное заключение КЭЧИ коснулось пяти человек из "Ильичевца" / "Мариуполя" и трех человек из "Горняка-Спорт". Клубам не предъявлено никаких претензий, и в случае с "Горняком-Спорт" это понятно – повторюсь, они тут же разогнали тот состав; а вот насчет "Мариуполя" ни о чем таком, в частности, сотрудничестве со следствием, не известно. Не считать же таковым увольнение Севидова в сентябре 2017-го", – рассказал Артем Франков, который уже несколько лет очень внимательно следит за этим делом ("Футбол", 06.12.18).

"Краткий итог. Как минимум восемь человек, которые сейчас имеют все шансы получить суровые наказания, в течение двух лет спокойно продолжали футбольную деятельность. "Ильичевец" за это время вышел в Премьер-лигу и превратился в "Мариуполь". Снова и снова спрашиваю: что мешало завершить расследование, скажем, в феврале 2017-го, до старта второй части сезона-2016/17? Никаких дополнительных данных, которые позволили бы установить или уточнить вину отдельных участников договорняка, за это время получено не было!

Ага, как минимум одна причина есть: с декабря 2016-го, с момента назначения Баранки, по апрель 2017-го КЭЧИ никакой деятельности не вел. Вторая же причина такова: этот матч наверняка вполне благополучно замели бы под ковер, если б не реплика самого Баранки, тогда еще отнюдь не руководителя КЭЧИ, мол, скатали эти две команды наглый договорняк! А за такие слова рано или поздно пришлось бы держать ответ. Видимо, лучше поздно", – подытожил Франков ("Футбол", 06.12.18).

Впрочем, теперь делом "Мариуполя" уже занимается КДК ФФУ. Но, увы, и этот орган совершенно не спешит. КДК получил материалы еще 20 ноября, но на своем последнем заседании снова не смог принять никакого решения и перенес рассмотрение на более поздний срок.

"В КДК дело передали месяц назад, поэтому в рамках КДК это дело рассматривается лишь месяц. Мы хотим максимально оперативно рассмотреть это дело, но в то же время, мы никуда не спешим", – прокомментировал ситуацию ответственный секретарь КДК Игорь Грищенко ("Футбол NEWS", 07.12.18).

Жаль только, что Грищенко не объяснил, как это КДК собирается разобраться в деле "максимально оперативно", но при этом "никуда не спеша". Особенно с учетом того, что когда очень нужно (например, чтобы наказать кого-то из "Динамо"), КДК ФФУ умеет работать просто безотлагательно. Но, видимо, это не тот случай...