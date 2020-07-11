"Новый Шевченко" сделал дубль: его команда выиграла, уступая 0:2

Футболист "Динамо" Владислав Супряга, который выступает за "Днепр-1" на правах аренды, помог своей команде добыть волевую домашнюю победу над ФК "Львов" (3:2) в 30-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Уже к 13-й минуте хозяева "горели" 0:2. На 25-й минуте Влад отквитал один мяч, а на 83-й оформил дубль. Победный гол за 4 минуты до конца встречи забил Алексей Хобленко.

Напомним, что недавно сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Андреем Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, Супряга стал первым футболистом в XXI веке, кому удалось оформить хет-трик в Премьер-лиге Украины в ворота "Динамо".

20-летний одессит за 19 минут забил три гола в матче киевского и днепровского клубов в 20-м туре УПЛ (3:1).