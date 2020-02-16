Главная Новости
16 февраля • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Новый Ибра": новичок "Динамо" объяснил, почему не может играть за команду

732
Читать материал на украинском

Бельгийский нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший был крайне удивлен, когда узнал, что не сможет выступать за команду в этом сезоне из-за нарушения правил УЕФА.

"Касательно меня как игрока, я вообще ничего не знал об этом. Я узнал только от отца, который позвонил мне. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь изменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого", – цитирует слова Каргбо-младшего информагентство Xsport.

Ибрагим Каргбо-младший

Ибрагим Каргбо-младший

ФК "Динамо" Киев

Футболист также добавил, что ему уже не терпится сыграть за свой новый клуб в официальном матче, и сравнил себя с легендарным шведом Златаном Ибрагимовичем.

"Я очень надеюсь, что юристы "Динамо" позаботятся о моем скорейшем возвращении. Я верю, что все закончится. Я хочу играть за "Динамо". Я хочу показать, что в "Динамо" пришел новый Ибра. Я надеюсь, что удастся сыграть раньше мая", – заявил бельгиец.

Новости
Дубль новичка: "Динамо" победой закончило первый сбор в Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, Каргбо-младший не сможет сыграть за "Динамо" в нынешнем сезоне, поскольку уже выходил на официальные матчи в составе двух других команд.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Антальяспор
VS
Касымпаша
Гости не проиграют
1.89 Сделать ставку
Павлюченкова
VS
Бенчич
Победы Белинды в двух сетах
1.775 Сделать ставку
Клейстерс
VS
Мугуруса
Тотал меньше 17,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Саккари
VS
Соболенко
Победа Марии с форой (+3)
1.88 Сделать ставку
Чилич
VS
Краинович
Победа хорвата
1.995 Сделать ставку
Травалья
VS
Оге-Альясим
Тотал меньше 21,5 гейма
1.99 Сделать ставку
Челси
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Челси
1.89 Сделать ставку
Милан
VS
Торино
Победа Милана
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Штутгарт
Бохум не проиграет
1.95 Сделать ставку
Кьево
VS
Салернитана
Тотал меньше 2.5
1.75 Сделать ставку