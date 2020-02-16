"Новый Ибра": новичок "Динамо" объяснил, почему не может играть за команду

Бельгийский нападающий киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший был крайне удивлен, когда узнал, что не сможет выступать за команду в этом сезоне из-за нарушения правил УЕФА.
"Касательно меня как игрока, я вообще ничего не знал об этом. Я узнал только от отца, который позвонил мне. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь изменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого", – цитирует слова Каргбо-младшего информагентство Xsport.
Ибрагим Каргбо-младший
ФК "Динамо" Киев
Футболист также добавил, что ему уже не терпится сыграть за свой новый клуб в официальном матче, и сравнил себя с легендарным шведом Златаном Ибрагимовичем.
"Я очень надеюсь, что юристы "Динамо" позаботятся о моем скорейшем возвращении. Я верю, что все закончится. Я хочу играть за "Динамо". Я хочу показать, что в "Динамо" пришел новый Ибра. Я надеюсь, что удастся сыграть раньше мая", – заявил бельгиец.
Как сообщал OBOZREVATEL, Каргбо-младший не сможет сыграть за "Динамо" в нынешнем сезоне, поскольку уже выходил на официальные матчи в составе двух других команд.
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