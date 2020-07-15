Новое правило футбола продлено на следующий сезон

Максим Иншаков Футбол 19:32, 15.07.2020 Обновлено: 20:02, 15.07.2020

Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласился продлить действие правила пяти замен на весь сезон следующий сезон.

Как сообщается на официальном сайте организации, в условиях пандемии коронавируса в текущих чемпионатах командам разрешили проводить пять замен по ходу матча.

Решение о продлении действия правила было принято из-за состояния футболистов и уплотнения календаря матчей.

Тем не менее, каждый чемпионат самостоятельно может решить, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее IFAB внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда.

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