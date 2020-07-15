Новое правило футбола продлено на следующий сезон
IFAB продлил правило пяти замен.
Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласился продлить действие правила пяти замен на весь сезон следующий сезон.
Как сообщается на официальном сайте организации, в условиях пандемии коронавируса в текущих чемпионатах командам разрешили проводить пять замен по ходу матча.
Решение о продлении действия правила было принято из-за состояния футболистов и уплотнения календаря матчей.
Тем не менее, каждый чемпионат самостоятельно может решить, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее IFAB внес поправки в правила игры рукой и фиксации офсайда.
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