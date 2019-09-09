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9 сентября • обновлено в 10:55
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Новые победы Испании и Италии: результаты отбора Евро-2020 8 сентября

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8 сентября восемью матчами в группах D, F и J стартовал 6-й тур квалификации чемпионата Европы по футболу-2020.

Швеция — Норвегия — 1:1

Швеция — Норвегия — 1:1

Матчи с участием грандов — сборных Испании и Италии — завершились прогнозируемыми победами "Фурии Рохи" и "Скуадры Адзурры". Самый неожиданный результат дня выдали, пожалуй, чемпионы Европы 2004 года греки, которые дома не смогли обыграть футбольного карлика — Лихтенштейн.

Новости
Отбор Евро-2020: Португалия и Сербия сыграли в пользу Украины

Все результаты 8 сентября

Группа D

Швейцария — Гибралтар — 4:0

Грузия — Дания — 0:0

Группа F

Румыния — Мальта — 1:0

Швеция — Норвегия — 1:1

Испания — Фарерские острова — 4:0

Группа J

Армения — Босния и Герцеговина — 4:2

Греция — Лихтенштейн — 1:1

Финляндия — Италия — 1:2

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября свой матч в квалификации Евро-2020 провела сборная Украины. В Вильнюсе подопечные Андрея Шевченко разгромили команду Литвы.

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Евро-2020
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