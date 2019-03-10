Новичок сборной Украины? Известный аргентинский футболист получает наш паспорт

Аргентинский форвард "Малаги" Густаво Бланко-Лещук сказал, что пребывает в процессе получения украинского гражданства.

"Я пребываю в процессе получения паспорта гражданина Украины. Не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимается мой адвокат. Знаю, что играть в Украине мне было бы куда проще, если бы я был гражданином этой страны", – цитирует Бланко-Лещука Tribuna.com.

Отреагировал футболист, права на которого принадлежат "Шахтеру", и на вопрос о дебюте в сборной Украины.

"Недавно украинские журналисты приезжали к Евгению Селезневу и пообщались со мной, спросив, хочу ли я играть за сборную Украины. Однако я не решаю эти вопросы, они в компетенции главного тренера Андрея Шевченко", - подытожил 27-летний Густаво.

Напомним, что несколько лет назад уже поднималась эта тема и тогда Андрей Шевченко откровенно высказался о легионерах в сборной Украины.

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