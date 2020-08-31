Новичок "Динамо" высказался о работе с Луческу в "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец позитивно оценил приход в команду Мирчи Луческу.

По словам футболиста, который вернулся в столичный клуб после двух лет, проведенных в составе турецкого "Кайсериспора", он рад работе с опытным румынским специалистом.

"Каждый должен понимать, что он профессионал, и я считаю, что это огромный опыт и честь работать с этим специалистом. Он тренер с большой буквы. Первое впечатление только позитивное и, надеюсь, что под его руководством “Динамо” (Киев) добьется успехов. Впечатления от возвращения позитивные. Только наверное сейчас до конца ощутил, что вернулся в команду. Очень рад и полон энергии", – цитирует Кравца пресс-служба киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" сыграет с нидерландским АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.