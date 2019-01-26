Новичок "Динамо" решился на отчаянный шаг перед вторым сбором

Испанский форвард Фран Соль, который зимой 2019 года перешел в киевское "Динамо", очень ответственно подходит к адаптации в новом коллективе.

Новичок столичного клуба признался, что во время отдыха между сборами попытается максимально сконцентрироваться.

"Теперь у меня четыре дня отдыха перед началом второго тренировочного сбора. Я не буду сидеть в соцсетях. Мне нужно отдохнуть мысленно и очистить свой разум, чтобы 30-го числа начать помогать этой великой команде забивать, как воин", - цитирует Соля Динамомания.

Фран Соль ФК Динамо Киев

Фран Соль ФК Динамо Киев

Также испанский форвард рассказал, как проходит его подготовка к сезону с новыми партнерами по команде.

"Сегодня прошла неделя с момента моего перехода в "Динамо". До этого у меня был напряженный период, после которого я все еще отхожу. Мне нужно было привести в порядок свои чувства. В конечном итоге все сложилось, как я и хотел. Слава Богу. Спасибо моим новым товарищам по команде. С ними мое умственное восстановление проходит легче. Я действительно ценю это", - поблагодарил своих одноклубников Соль.

Фран Соль ФК Динамо Киев

Фран Соль ФК Динамо Киев

Фран Соль ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок киевского "Динамо" Фран Соль сыграл по одному тайму во всех трех матчах первого сбора клуба, однако пока еще не забивал в ворота соперника. В первом матче вице-чемпионы Украины разгромили "Бохум", во втором упустили победу со "Стяуа", а в третьем не сумели удержать ничью со "Спартой".

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