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"Ничто не может заставить": новичок "Динамо" отказался от паспорта России

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Ганский полузащитник Мохаммед Кадири, который недавно подписал контракт с киевским "Динамо", отказался в свое время от паспорта России.

Мохаммед Кадири

Мохаммед Кадири

Кадири выступал за тульский "Арсенал", где его все устраивало, и в какой-то из моментов Мохаммеду предложили сменить гражданство

"Русские обратились ко мне с просьбой о натурализации для них, но я люблю Гану и хочу выступать за свою страну. До меня дошел слух, что я согласился играть за Россию, наш переводчик сказал, что эта информация идет из РФС. Но это не так. Я родом из Ганы, ничто не может заставить меня сменить гражданство", — заявил Кадири в интервью Football Ghana.

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" осталось без главного тренера после того, как закончился срок действия контракта Александра Хацкевича.

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Персона
Мохаммед Кадири
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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