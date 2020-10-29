Новичок "Динамо", не сыграв ни одного матча, вылетел на полгода

Защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич пропустит до полугода после того, как стало известно о его тяжелой травме.

Футболист, который только в октябре подписал контракт с "бело-синими", прибыл в немецкий Мюнхен где после сдачи всех анализов, ему была назначена операция на передней крестообразной связке. Об этом информирует пресс-служба киевского клуба.

Операция назначена на пятницу, 30 октября. Срок восстановления Костевича составит до шести месяцев.

Отметим, что Владимир перебрался в "Динамо" из польского "Леха", но пока не провел ни одного матча за свою новую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" отправилось на двухнедельный карантин после матча Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем". В команде ранее было выявлено два случая COVID-19.