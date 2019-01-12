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Новичок "Динамо" бойкотировал первый сбор команды

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Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска 11 января и прошли медобследование перед первыми сборами в Марбелье. Среди игроков не было бразильского новичка киевлян Витора Буэно.

При этом футболист на своей странице в Stories опубликовал видео, где он готовит мясо на мангале в родном городе.

Новичок "Динамо" бойкотировал первый сбор команды

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Таким образом, Буэно вряд ли присоединится к своим партнерам по команде в ближайшее время.

Сидклей, Витор Буэно и Че Че

Сидклей, Витор Буэно и Че Че

ФК Динамо

Напомним, что бразильский футболист расстроен отсутствием игровой практики в столичной команде. Витор прокомментировал свое положение в "Динамо" в одном из недавних интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" продолжает поиски кандидатов на усиление позиции нападающего. В сферу интересов вице-чемпиона Украины попал форвард сборной США Андрея Новакович.

Кроме того, столичный клуб близок к подписанию испанского нападающего Франциско Соля.

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Персона
Витор Буэно
Тег
ФК Динамо Киев
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