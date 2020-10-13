Новичка "Динамо" выгнали с поля в матче за сборную

Новичок "Динамо" Тудор Бэлуцэ был удален в матче квалификации молодежного чемпионата Европы между сборными Румынии U-21 и Мальты U-21.

Румынский футболист вышел в стартовом составе, уже на 25-й минуте получив первую желтую карточку. Спустя 9 минуты 21-летний Тудор увидел перед собой второй "горчичник".

Как сообщал OBOZREVATEL, Бэлуцэ 7 октября присоединился к "Динамо" Киев на правах годичной аренды из "Брайтона", который выступает в английской Премьер-лиге. В столице Украины он будет играть под номером 6.

Полузащитник перешел в "Брайтон" в январе 2019 года, но на полгода остался в румынском "Виторуле". Вторую половину сезона 2019/20 Бэлуцэ провел в Нидерландах, где выступал за "АДО Ден Хааг".

В составе англичан футболист принимал участие в матчах молодежной АПЛ и кубковых поединках. На его счету также 7 игр за сборную Румынии. стоимость Бэлуцэ оценивается в 3,24 млн евро по версии портала Transfermarkt.