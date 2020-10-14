Новичка "Динамо" удалили с поля в матче отбора на молодежное Евро

Румынского новичка киевского "Динамо" Тудора Бэлуцэ удалили с поля в матче отбора на молодежное Евро-2021 против Мальты.

Опорный полузащитник заработал две желтых карточки на 25-й и 35-й минутах первого тайма, поэтому был вынужден покинуть поле еще до перерыва.

Несмотря на то, что Бэлуцэ подвел команду, его партнеры спокойно разобрались со своими соперниками, завершив поединок с разгромным счетом 4:1. Румыния занимает второе место в группе 8, оторвавшись от третьей Украины на 9 очков. Команда Бэлуцэ близка к тому, чтобы обеспечить себе участие в стыковых матчах за выход на молодежный чемпионат Европы. В последнем туре румыны примут сборную Дании, которая обеспечила себе первое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Зари" Йоэль Абу-Ханна забил эпичный автогол в дебютном матче за Израиль и был заменен в перерыве.