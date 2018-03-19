Новая "украинская" форма сборной Бразилии для ЧМ в России вызвала резонанс в сети: фотофакт

В интернете появилось изображение новой формы сборной Бразилии, в которой команда будет выступать на чемпионате мира 2018 в России.

Экипировка выполнена в сине-желтых цветах и вызвала серьезный резонанс среди фанатов. Болельщики называют ее "украинской", а также шутят, что это спортивное облачение выглядит очень "неожиданно".

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Brazil's kits for World Cup 2018 according to famous website todosobrecamista. pic.twitter.com/pyCVD7uzon — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 19 марта 2018 г.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что сборная Бразилии стала самой дорогой командой-участницей чемпионата мира по футболу 2018 года по версии портала Transfermarkt.

Футболисты из этой страны в общей сложности стоят 671,5 миллиона евро. Второй стала сборная Испании, которую оценили в 643,5 миллиона евро. Третью строчку разделили команды Франции и Германии — по 636,5 миллиона евро.