Новая "украинская" форма сборной Бразилии для ЧМ в России вызвала резонанс в сети: фотофакт

В интернете появилось изображение новой формы сборной Бразилии, в которой команда будет выступать на чемпионате мира 2018 в России.

Экипировка выполнена в сине-желтых цветах и вызвала серьезный резонанс среди фанатов. Болельщики называют ее "украинской", а также шутят, что это спортивное облачение выглядит очень "неожиданно".

LEAKED:



Brazil's kits for World Cup 2018 according to famous website todosobrecamista. pic.twitter.com/pyCVD7uzon