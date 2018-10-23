Новая статья: футболисту сборной России грозит 12 лет за экстремизм

Экс-футболиста сборной России Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла проверят на причастность в совершении преступлении, предусмотренного статьей 282 УК РФ (экстремизм).

Следователям Кокорины рассказали, что в тот день, когда они избили директора Минпромторга Дениса Пака, в кафе играла песня Gangnam Style, которую исполняет корейский исполнитель PSY.

"Ну и тогда подбуханные братья сразу громко провели незаконную в РФ параллель между чиновником и исполнителем песни. На очной ставке, кстати, Кокорин-старший извинился перед Паком, но тот его не простил. Сейчас высказывания "китаёза" и "вали в Китай" проходят экспертизу по 282-й. А вместе с хулиганкой это может потянуть уже лет на 12", - сообщает Telegram-канал Mash.

Слева направо: Кирилл Кокорин, Александр Кокорин, Павел Мамаев СЭ

Ранее в деле Павла Мамаева и Александра Кокорина появились отягощающие обстоятельства. Футболистам грозит тюремный срок до 7 лет.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева до 8 декабря. В настоящее время подозреваемые находятся в "Бутырке". Позже бывший зэк рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме.

Кроме того, позже появились новые подробности драки.