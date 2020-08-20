Новая полоса: "Динамо" представило домашнюю форму на сезон 2020/21

Киевское "Динамо" представило домашнюю форму на сезон 2020/21, главным новшеством которой стали синие горизонтальные полосы на белых футболках.

Выездной комплект будет традиционно выполнен в синем цвете с нанесением голубых полос. Кроме того, в 2020 году "Динамо" впервые получит третий комплект игровой формы.

"Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку – девиз "Киев это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков, и родного города. Единство, которое делает нас сильнее", – написано на официальном сайте киевской команды.

Денис Попов, Георгий Бущан и Сергей Сидорчук ФК "Динамо" Киев

Богдан Леднев, Карлос де Пена и Беньямин Вербич ФК "Динамо" Киев

Денис Попов ФК "Динамо" Киев

Беньямин Вербич ФК "Динамо" Киев

Георгий Бущан ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 21 августа, состоится дебютный официальный матч Мирчи Луческу в качестве тренера "Динамо".

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