Снимки новой предполагаемой игровой формы сборной России по футболу, которые слил в сеть сайт Todo Sobre Camisetas, вызывали ужас у болельщиков.

Фанаты всячески раскритиковали домашний комплект, выполненный в красном цвете с принтом и белой окантовкой воротника и рукавов. Фанаты назвали его "колхозом" и "унылым го*ном".

Как сообщал OBOZREVATEL, официально новая форма сборной России была представлена в ноябре прошлого года и вызвала бурную реакцию у местных болельщиков.

Большинство игроков сборной России, а также тренерский штаб остались недовольны экипировкой и отказались в ней выходить на матч отбора к Евро-2020 против Бельгии.

Особенностью спортивной одежды стал перевернутый флаг РФ на рукавах. Как шутят пользователи в сети, в привычном виде российский триколор появляется только в одном варианте – если поднять руки вверх.

После этого adidas был вынужден переделывать форму.

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