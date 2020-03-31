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31 марта • обновлено в 21:34
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Новая форма сборной России по футболу вызвала истерику в сети

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Снимки новой предполагаемой игровой формы сборной России по футболу, которые слил в сеть сайт Todo Sobre Camisetas, вызывали ужас у болельщиков.

Фанаты всячески раскритиковали домашний комплект, выполненный в красном цвете с принтом и белой окантовкой воротника и рукавов. Фанаты назвали его "колхозом" и "унылым го*ном".

"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику
"Ни ума, ни фантазии": новая "колхозная" форма сборной России вызвала истерику

Как сообщал OBOZREVATEL, официально новая форма сборной России была представлена в ноябре прошлого года и вызвала бурную реакцию у местных болельщиков.

Большинство игроков сборной России, а также тренерский штаб остались недовольны экипировкой и отказались в ней выходить на матч отбора к Евро-2020 против Бельгии.

Особенностью спортивной одежды стал перевернутый флаг РФ на рукавах. Как шутят пользователи в сети, в привычном виде российский триколор появляется только в одном варианте – если поднять руки вверх.

После этого adidas был вынужден переделывать форму.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
сборная России по футболу
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Перемога скоро
Перемога скоро
Просто тяжело этим ватникам угодить. Вот были бы они сознательными, то можно было бы футболку под косоворотку стилизовать, а бутсы под лапти. Вот тогда бы эта форма на ура зашла. :)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Перемога скоро, с хрюканами, поднимающими флаг людей с синдромом Дayна не сравнится никто. За дayнов обидно просто
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