Новая форма футбольной команды, нарисованная 6-летним ребенком, покорила сеть

Михаил Морозов Футбол 15:57, 21.04.2020

Итальянский футбольный клуб "Пескара" представил новую форму команды, которую вскоре можно будет купить в магазине. Она была создана на основе рисунка 6-летнего ребенка Луиджи Д'Агостино.

"Эта красивая форма, созданная маленьким Луиджи, получила наибольшее количество голосов в конкурсе на лучшую оригинальную форму, нарисованную болельщиками команды. Скоро компания Errea изготовит футболки с этим дизайном, после чего их можно будет купить в клубном магазине и увидеть на футболистах во время матчей", – написано на официальной странице "Пескары" в Twitter.

"Пескара"
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Рисунок Луиджи очень понравился фанатам, которые не могут дождаться момента, когда форму можно будет приобрести. В комментариях активно хвалят талантливого мальчика и говорят, что дизайнерам стоит взять у него пару уроков мастерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, название белорусского футбольного клуба "Слуцк" взорвало сеть.

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