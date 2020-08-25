Новая форма "Динамо" вызвала бурное восхищение в сети. Фотофакт

Максим Иншаков Футбол 19:59, 25.08.2020

Третий комплект формы киевского "Динамо", который впервые в истории изготовлен в зеленых тонах, вызвал фурор в интернете.

Болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя расцветку, называя ее лучшей за все время существования клуба.

"Третий комплект самый крутой. Давненько не было такой крутой формы у "Динамо", "Как по мне, самая крутая форма за всю историю ДК", "Форма просто бомба. Самая лучшая. Особенно эмблема", "Очень хорошая форма, выглядит круто", – пишут юзеры.

Пользователи прокомментировали новую форму "Динамо"
tribuna.com
Юзеры в восторге от экипировки "Динамо"
tribuna.com
Болельщики с трудом сдерживают эмоции, комментируя расцветку
tribuna.com
Фанаты называют форму достойной уровня Лиги чемпионов
tribuna.com
Поклонники Динамо Киев интересуются, где можно приобрести такие футболки
tribuna.com
Такой цвет "Динамо" выбрало впервые в своей истории
tribuna.com
Комментарии под фотографиями экипировки "Динамо"
tribuna.com
По мнению болельщиков это настоящий шедевр
tribuna.com

Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

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