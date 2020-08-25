Третий комплект формы киевского "Динамо", который впервые в истории изготовлен в зеленых тонах, вызвал фурор в интернете.

Болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя расцветку, называя ее лучшей за все время существования клуба.

"Третий комплект самый крутой. Давненько не было такой крутой формы у "Динамо", "Как по мне, самая крутая форма за всю историю ДК", "Форма просто бомба. Самая лучшая. Особенно эмблема", "Очень хорошая форма, выглядит круто", – пишут юзеры.

Пользователи прокомментировали новую форму "Динамо" tribuna.com

Юзеры в восторге от экипировки "Динамо" tribuna.com

Болельщики с трудом сдерживают эмоции, комментируя расцветку tribuna.com

Фанаты называют форму достойной уровня Лиги чемпионов tribuna.com

Поклонники Динамо Киев интересуются, где можно приобрести такие футболки tribuna.com

Такой цвет "Динамо" выбрало впервые в своей истории tribuna.com

Комментарии под фотографиями экипировки "Динамо" tribuna.com

По мнению болельщиков это настоящий шедевр tribuna.com

Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

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