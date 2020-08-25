Новая форма "Динамо" Киев произвела фурор. ФК Динамо
Третий комплект формы киевского "Динамо", который впервые в истории изготовлен в зеленых тонах, вызвал фурор в интернете.
Болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя расцветку, называя ее лучшей за все время существования клуба.
"Третий комплект самый крутой. Давненько не было такой крутой формы у "Динамо", "Как по мне, самая крутая форма за всю историю ДК", "Форма просто бомба. Самая лучшая. Особенно эмблема", "Очень хорошая форма, выглядит круто", – пишут юзеры.
Пользователи прокомментировали новую форму "Динамо" tribuna.com
Юзеры в восторге от экипировки "Динамо" tribuna.com
Болельщики с трудом сдерживают эмоции, комментируя расцветку tribuna.com
Фанаты называют форму достойной уровня Лиги чемпионов tribuna.com
Поклонники Динамо Киев интересуются, где можно приобрести такие футболки tribuna.com
Такой цвет "Динамо" выбрало впервые в своей истории tribuna.com
Комментарии под фотографиями экипировки "Динамо" tribuna.com
По мнению болельщиков это настоящий шедевр tribuna.com
Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.
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