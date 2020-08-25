МоваЯзык

Топ-темы:

Новая форма "Динамо" вызвала бурное восхищение в сети. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,1 т.
Новая форма 'Динамо' Киев

Новая форма "Динамо" Киев произвела фурор. ФК Динамо

Третий комплект формы киевского "Динамо", который впервые в истории изготовлен в зеленых тонах, вызвал фурор в интернете.

Болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя расцветку, называя ее лучшей за все время существования клуба.

"Третий комплект самый крутой. Давненько не было такой крутой формы у "Динамо", "Как по мне, самая крутая форма за всю историю ДК", "Форма просто бомба. Самая лучшая. Особенно эмблема", "Очень хорошая форма, выглядит круто", – пишут юзеры.

Пользователи прокомментировали новую форму "Динамо"

Пользователи прокомментировали новую форму "Динамо" tribuna.com

Юзеры в восторге от экипировки "Динамо"

Юзеры в восторге от экипировки "Динамо" tribuna.com

Болельщики с трудом сдерживают эмоции, комментируя расцветку

Болельщики с трудом сдерживают эмоции, комментируя расцветку tribuna.com

Фанаты называют форму достойной уровня Лиги чемпионов

Фанаты называют форму достойной уровня Лиги чемпионов tribuna.com

Поклонники Динамо Киев интересуются, где можно приобрести такие футболки

Поклонники Динамо Киев интересуются, где можно приобрести такие футболки tribuna.com

Такой цвет "Динамо" выбрало впервые в своей истории

Такой цвет "Динамо" выбрало впервые в своей истории tribuna.com

Комментарии под фотографиями экипировки "Динамо"

Комментарии под фотографиями экипировки "Динамо" tribuna.com

По мнению болельщиков это настоящий шедевр

По мнению болельщиков это настоящий шедевр tribuna.com

Ранее "Динамо" презентовало белую домашнюю форму и синюю выездную.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол