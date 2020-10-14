Норвежский футбольный клуб забил гол-шедевр, преодолев все поле в два касания. Видео

"Хамаркамератене" ("Хам-Кам") забил невероятный гол в домашнем матче против "Саннес Ульфа" в 20-м туре второго по силе дивизионе чемпионата Норвегии.

Голкипер хозяев поймал словил мяч после подачи соперников с углового, быстро оценил ситуацию и выбил игровой снаряд на ход нападающему Маркусу Сольбаккену, который красиво перебросил вратаря и установил окончательный счет поединка – 2:0. Вся комбинация была разыграна в два касания.

Этот успех позволил "Хам-Каму" покинуть зону вылета. Теперь в активе команды 20 очков после 20 матчей. "Саннес Ульф" занимает шестую позицию и борется за попадание в плей-офф за выход в высший норвежский дивизион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США футболист забил потрясающий гол в стиле могильщика команды Валерия Лобановского.