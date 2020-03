Норвежский футболист забил фантастический гол, повторив шедевр Роберто Карлоса

Норвежский защитник "Филадельфия Юнион" Якоб Глеснес отметился фантастическим ударом со штрафного в матче Главной лиги сокера США против "Лос-Анджелеса" (3:3).

Игроку обороны удался удар с 36 метров. Мяч, словно на радиоуправлении, влетел в девятку ворот. Британское издания The Mirror у себя в Twitter сравнило исполнение Глеснеса с легендарным ударом бывшего игрока сборной Бразилии Роберто Карлоса.

S-C-R-E-A-M-E-R@PhilaUnion's Jakob Glesnes really did that. pic.twitter.com/lSIwR9Ge4T