Норвежский футболист забил фантастический гол, повторив шедевр Роберто Карлоса

Норвежский защитник "Филадельфия Юнион" Якоб Глеснес отметился фантастическим ударом со штрафного в матче Главной лиги сокера США против "Лос-Анджелеса" (3:3).

Игроку обороны удался удар с 36 метров. Мяч, словно на радиоуправлении, влетел в девятку ворот. Британское издания The Mirror у себя в Twitter сравнило исполнение Глеснеса с легендарным ударом бывшего игрока сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Гол Роберто Карлоса в 1997 году в ворота сборной Франции.

Спустя некоторое время ученые составили уравнение, объясняющее, как был сделан этот один из самых зрелищных голов в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник луганской "Зари" Александр Сваток отметился фантастическим голом в матче 18-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. 23-летний уроженец Каменского забил яркий гол в ворота "Черноморца" (1:1).

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