Номер, под которым играл Марадона, предложили навсегда вывести из обращения

Португальский тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести из обращения десятый номер, под которым играл легендарный футболист Диего Марадона.

Он высказался о смерти аргентинца во время пресс-конференции после поражения в матче Лиги чемпионов против "Порту" (0:2). По его мнению, это будет достойным жестом, который позволит в полной мере отдать дань великому игроку.

"Новость о смерти Марадоны – большой удар. Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения десятый номер во всех соревнованиях и командах. Я считаю, что это лучший способ отдать дань уважения величайшему футболисту в истории", – заявил Виллаш-Боаш.

Главным достижением в тренерской карьере португальца является победа с "Порту" в Лиге Европы-2011. Он также работал с питерским "Зенитом", лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в стране, чтобы почтить память Марадоны. Ожидается, что на церемонию прощания с Диего придет около миллиона человек.