Нокаут! Немецкий футболист отправил судью в больницу: видеофакт

Игрок немецкой любительской футбольной команды из 11-го дивизиона дисквалифицирован на три года за сокрушительный удар арбитра по лицу после полученной им красной карточки.

Как сообщает DW, это событие случилось на 85-й минуте, после чего матч был незамедлительно остановлен, а на место происшествия были вызваны полиция и медики.

Момент удара арбитра Daily Mail

Медицинская служба приняла решение о незамедлительной госпитализации арбитра. Из-за отсутствия поблизости пункта неотложной помощи судья был доставлен в больницу на вертолете.

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22-летний рефери еще несколько дней находился в бессознательном состоянии и испытывал трудности с речью.

Как сообщал OBOZREVATEL, перуанские болельщики чуть не сорвали матч четвертьфинала национального кубка, выбежав на поле и атаковав главного арбитра.

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