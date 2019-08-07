Никто не ждал: стало известно, с чем столкнулось "Динамо" перед матчем с "Брюгге"

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил повреждение перед матчем с "Брюгге" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Об этом сообщил комментатор телеканала "2+2" Владимир Зверов.
Шепелев травмировался на разминке перед матчем и не попал в заявку на встречу. В результате в центре поля у "Динамо" вышло трио полузащитников Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.
Владимир Шепелев
dynamomania.com
Напомним, "Динамо" уступило "Брюгге" в первом матче квалификации Лиги чемпионов - 0:1. Киевляне нанесли всего один удар в створ ворот соперника за 90 минут. При этом Александр Хацкевич заявил, что игра команды во многих фрагментах ему понравилась.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный антигерой "Динамо" в матче с бельгийцами высказался о ключевом моменте встречи.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Динамо – Брюгге" на OBOZREVATEL.