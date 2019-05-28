"Никто не спросил": Ярмоленко откровенно рассказал о переходе в "Вест Хэм"

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признался, что трансфер из немецкой "Боруссии" в английский "Вест Хэм" состоялся без его участия.

По словам нашего футболиста, он не был в курсе о переговорах между клубами.

Андрей Ярмоленко West Ham United

"В Дортмунде мы встретились с сыном владельца "Вест Хэма". Он спросил, хочу ли я к ним перейти, я оветил: "Да, всегда хотел играть в Англии". Он говорит, что не видит причин для того, чтобы я не перешел. И показывает бумагу, где уже стоит подпись президента "Боруссии". То есть, меня даже никто из руководства не спросил, хочу ли я этого или нет. Они планировали это месяц назад, но я об этом вообще не знал", – рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", передает "Динамомания".

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