Главная Новости
5 апреля • обновлено в 10:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Украинский футболист Юрия Пантя рассказал о жизни в Крыму

1.4т
Читать материал на украинском

Украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, считает, что после оккупации Крыма, жизнь у местных жителей почти не изменилась.

Жена Юрия Пантя крымчанка

Жена Юрия Пантя крымчанка

ФК Славия

"Никакой разницы между жизнью в Украине и Крыму. Одинаково живут и там, и там. Что в Черновцах, что в Крыму одинаковая обстановка. Каждый город друг на друга похож. Супермаркеты, кафе, продукты. Ничем люди не отличаются. На улицах никто не кричит, что там Россия. Просто гривны сменились на рубли, вот и все. Люди, как жили, так и живут. Не встречается ничего другого", – цитирует 29-летнего уроженца Черновцов tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пантя отказался считать Крым Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

Кроме того. игрок ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Россия агрессором.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку