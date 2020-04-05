Украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, считает, что после оккупации Крыма, жизнь у местных жителей почти не изменилась.

Жена Юрия Пантя крымчанка ФК Славия

"Никакой разницы между жизнью в Украине и Крыму. Одинаково живут и там, и там. Что в Черновцах, что в Крыму одинаковая обстановка. Каждый город друг на друга похож. Супермаркеты, кафе, продукты. Ничем люди не отличаются. На улицах никто не кричит, что там Россия. Просто гривны сменились на рубли, вот и все. Люди, как жили, так и живут. Не встречается ничего другого", – цитирует 29-летнего уроженца Черновцов tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пантя отказался считать Крым Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

Кроме того. игрок ушел от ответа на прямой вопрос, является ли Россия агрессором.

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