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5 декабря • обновлено в 21:08
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Дебютный шедевр: экс-футболист "Динамо" забил фантастический гол в Турции

Дебютный шедевр: экс-футболист "Динамо" забил фантастический гол в Турции
Поединок завершился со счетом 3:2
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Украинский футболист "Ризеспора" Николай Морозюк забил свой первый гол за турецкий клуб.

Бывший игрок "Динамо" отметился фантастическим ударом в матче 1/16 финала Кубка страны против "Самсунспора"

На 18-й минуте 31-летний защитник блестяще реализовал штрафной, роскошно закрутив мяч в шестерку ворот. Встреча закончился со счетом 3:2 в пользу "Ризеспора". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Матч в Турции завершился скандалом из-за видеоповтора

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне голами в Турции отметились украинские нападающие Евгений Селезнев и Артем Кравец.

Экс-форвард "Днепра" и "Шахтера", который сейчас выступает за клуб первой лиги "Бурсаспор", отличился забитым мячом в ворота "Эрзурума".

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Автор
Максим Богданов
Персона
Николай Морозюк
Место
Турция
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