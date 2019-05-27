"Никогда в жизни": Ахметов высказался о скандальном переходе Мораеса в "Шахтер"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов впервые публично высказался о скандальном переходе из киевского "Динамо" в "Шахтер" форварда Жуниора Мораеса и прокомментировал высказывания Игоря Суркиса, который назвал бразильца предателем.

"Я не знаю, какие аргументы у Игоря Суркиса, но я считаю просто. Вот, у меня есть игрок, у которого заканчивается контракт. Может я вижу его у себя на таких условиях, а другой клуб видит его у себя на других условиях. Его выбор. Если он завтра перейдет в "Динамо" Киев или туда, куда посчитает нужным, то так я могу сказать, что он меня предал или "Шахтер" предал. А он никого не предал: это его право, его карьера, ответственность перед самим собой и своей семьей. Поэтому, я буду уважать его выбор и никогда в жизни плохого не скажу", - заявил в программе "Великий футбол" президент "Шахтера".

Жуниор Мораес

На слова Игоря Суркиса о том, что футболист вел тайные переговоры и обещал не переходить в донецкую команду, Ринат Ахметов заметил.

"Я никогда у игроков не спрашивал: вы пойдете в "Динамо" или нет. Но я очень благодарен Мораесу, что он выбрал наш клуб и принес нам огромную пользу. В этих трофеях огромная заслуга Мораеса", - сказал Ахметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Виталий Бульяский жестко прошелся по своему бывшему партнеру Жуниору Мораесу.

У полузащитника "бело-синих" случился с бразильцем конфликт после поединка команд в 25-м туре Премьер-лиги. "Я шел по ступенькам, а он с ребенком на руках. Он раз мне сказал, не буду говорить что, я промолчал, второй раз сказал, тогда я обернулся и сказал все, что думаю, не скрывая. Он продался. Это мое личное мнение. Ему в "Динамо" также предлагали контракт, если я не ошибаюсь. Человек в лицо говорит одно, а потом делает другое", – цитирует Буяльского "Динамо" Киев от Шурика.

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