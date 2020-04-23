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24 апреля • обновлено в 00:15
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"Никогда такого не видел": Зинченко рассказал, что происходит в "коронавирусной" Англии

1.9т
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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что был поражен пустынным английским городом на карантине.

"Я иногда выхожу в магазин, но никогда ещё не видел настолько пустого Манчестера. Живу в самом центре, очень много людей всегда было на улице. Сейчас полиция даже в гражданском ходит, может остановить, узнать, по какой причине ты вышел. В магазине все придерживаются правил", — заявил игрок сборной Украины на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

Ранее Зинченко заявил, что главная ошибка властей Великобритании в том, что они слишком поздно ввели карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

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