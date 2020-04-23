"Никогда такого не видел": Зинченко рассказал, что происходит в "коронавирусной" Англии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признался, что был поражен пустынным английским городом на карантине.

"Я иногда выхожу в магазин, но никогда ещё не видел настолько пустого Манчестера. Живу в самом центре, очень много людей всегда было на улице. Сейчас полиция даже в гражданском ходит, может остановить, узнать, по какой причине ты вышел. В магазине все придерживаются правил", — заявил игрок сборной Украины на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

Ранее Зинченко заявил, что главная ошибка властей Великобритании в том, что они слишком поздно ввели карантин.

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