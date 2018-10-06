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''Никогда не воспринимал'': Коноплянка передал привет Шевченко

4.3тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих взаимоотношениях с тренером национальной команды Андреем Шевченко. Хавбек "Шальке" уважительно относится к своему наставнику, однако не воспринимает его как легенду.

"Я никогда не воспринимал Шевченко как наибольшую легенду украинского футбола. Возможно потому, что в молодости я был фанатом "Ювентуса". Это нормально для меня. Со всем уважением к Андрею Николаевичу, когда я его вижу, я не могу сказать, что вижу легенду. Но это нормально в нашем кругу: мы видим друг друга каждый день, когда находимся в сборной, и, возможно, поэтому я спокойно отношусь к его достижениям в прошлом", - цитирует Коноплянку официальный сайт Федерации футбола Украины.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

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Можем "напихать": Коноплянка заявил об атмосфере в сборной

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил национальную команду в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка отдал роскошный победный пас в чемпионате Германии.

Персоны
Евгений КоноплянкаАндрей Шевченко
Объект
сборная Украины по футболу
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