''Никогда не воспринимал'': Коноплянка передал привет Шевченко

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих взаимоотношениях с тренером национальной команды Андреем Шевченко. Хавбек "Шальке" уважительно относится к своему наставнику, однако не воспринимает его как легенду.

"Я никогда не воспринимал Шевченко как наибольшую легенду украинского футбола. Возможно потому, что в молодости я был фанатом "Ювентуса". Это нормально для меня. Со всем уважением к Андрею Николаевичу, когда я его вижу, я не могу сказать, что вижу легенду. Но это нормально в нашем кругу: мы видим друг друга каждый день, когда находимся в сборной, и, возможно, поэтому я спокойно отношусь к его достижениям в прошлом", - цитирует Коноплянку официальный сайт Федерации футбола Украины.

Андрей Шевченко ФФУ

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил национальную команду в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка отдал роскошный победный пас в чемпионате Германии.